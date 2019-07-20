КАН-2019: Беннасер - лучший игрок турнира, Игало - лучший бомбардир

Новости спорта: Главным героем Кубка африканских наций стал полузащитник сборной Алжира Исмаэль Беннасер.

21-летний игрок Эмполи провел на турнире 7 матчей (все в стартовом составе) и сделал три результативные передачи, в том числе и в финале против Сенегала.

Всего за свою национальную сборную Исмаэль провел 14 матчей, а на клубном уровне выступал за Арль (7 матчей, 1 гол), Арсенал (1, 0), Тур (аренда, 16, 1) и Эмполи (77, 2). После Кубка Африки Беннасер должен подписать контракт с Миланом.

Во время Кубка африканских наций Одион Игало забил 5 мячей в 7-ми матчах и стал лучшим бомбардиром турнира.

От ударов 30-летнего форварда пострадали Камерун (дважды), Алжир, Тунис и Бурунди, а сборная Нигерии заняла третье место на первенстве континента.

Всего игрок Шанхай Шеньхуа провел за национальную сборную Нигерии 35 матчей, в которых забил 16 мячей.