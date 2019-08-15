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Капитан Ливерпуля "взорвал" сеть фотосессией после матча за Суперкубок УЕФА

Капитан Ливерпуля "взорвал" сеть фотосессией после матча за Суперкубок УЕФА
12:02 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Защитник Ливерпуля за 10 секунд сделал пять фотографией в разных позах с трофеем.

Современный мир диктует новую моду - сейчас любые достижения человека отображаются в социальных сетях. Футболисты - не исключение. Даже звездные.

В Сети появилось видео, как один из лидеров Ливерпуля защитник Вирджил Ван Дейк фотографируется для фото в соцсети с выигранным трофеем. Игрок за 10 секунд сделал фото в пяти разных позах.

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Напомним, Ливерпуль выиграл Суперкубок УЕФА, обыграв Челси в серии пенальти. Смотрите видео голов матча Ливерпуль - Челси

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ФК Ливерпуль, Футбол, Новости футбола, Суперкубок УЕФА, Вирджил Ван Дейк.
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