Капитан Ливерпуля "взорвал" сеть фотосессией после матча за Суперкубок УЕФА

Новости спорта:Защитник Ливерпуля за 10 секунд сделал пять фотографией в разных позах с трофеем.

Современный мир диктует новую моду - сейчас любые достижения человека отображаются в социальных сетях. Футболисты - не исключение. Даже звездные.

В Сети появилось видео, как один из лидеров Ливерпуля защитник Вирджил Ван Дейк фотографируется для фото в соцсети с выигранным трофеем. Игрок за 10 секунд сделал фото в пяти разных позах.

Напомним, Ливерпуль выиграл Суперкубок УЕФА, обыграв Челси в серии пенальти. Смотрите видео голов матча Ливерпуль - Челси.