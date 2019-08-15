Капитан Ливерпуля "взорвал" сеть фотосессией после матча за Суперкубок УЕФА

Современный мир диктует новую моду - сейчас любые достижения человека отображаются в социальных сетях. Футболисты - не исключение. Даже звездные.
В Сети появилось видео, как один из лидеров Ливерпуля защитник Вирджил Ван Дейк фотографируется для фото в соцсети с выигранным трофеем. Игрок за 10 секунд сделал фото в пяти разных позах.
Big Virg— Liverpool FC (@LFC) 14 августа 2019 г.
Is right, @VirgilvDijk pic.twitter.com/wzy81ouOJg
Напомним, Ливерпуль выиграл Суперкубок УЕФА, обыграв Челси в серии пенальти. Смотрите видео голов матча Ливерпуль - Челси.