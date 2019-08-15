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Заря - ЦСКА София: стартовые составы команд на ответный матч ЛЕ

Заря - ЦСКА София: стартовые составы команд на ответный матч ЛЕ
19:05 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Наставники Зари и ЦСКА Софии определились с стартовыми составами на ответный поединок Лиги Европы.

Стал известен стартовый состав на матч "Заря" - "ЦСКА". Первая игра закончилась со счетом 1:1.

"Заря": Шевченко - Тымчик, Вернидуб, Абу-Ханна, Михайличенко - Кочергин, Юрченко, Иванисения, Хомченовский - Русин, Будковский

Запасные: Василь, Каменюка, Леднев, Лунёв, Кабаев, Чеберко, Арвеладзе

ЦСКА София: Черняускас – Альбентоса, Томаш, Занев – Турицов, Родригеш, Малинов, Бикель, Жефферсон – Сов, Эвандро

Запасные: Бузатто, Кэри, Уотт, Фаббрини, Митков, Антов, Галабов

Начало игры в 20:00. За трансляцией поединка Заря - ЦСКА София вы сможете следить на нашем сайте.

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