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Экс-нападающий Ювентуса и Тоттенхэма может оказаться в МЮ

Экс-нападающий Ювентуса и Тоттенхэма может оказаться в МЮ
20:14 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Экс-нападающий лондонского Тоттенхэма Фернандо Льоренте может пополнить ряды Манчестер Юнайтед.

Бывший форвард "Тоттенхэма" Фернандо Льоренте продолжает искать новый клуб.

Как утверждает TEAMtalk, Льоренте имеет несколько вариантов продолжения карьеры, по информации источника, главной целью испанца является подписание контракта с "Манчестер Юнайтед". Ожидается, что 34-летний форвард в ближайшее время может подписать контракт с "красными".

В минувшем сезоне на счету испанца всего 1 гол и 4 результативные передачи в 19 матчах АПЛ.

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Помимо Тоттенхэма испанский форвард успел поиграть в АПЛ за Суонси. Также Фернандо Льоренте известен своими выступлениями за Ювентус, Севилью и Атлетик Бильбао.

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Все по теме:

ФК Тоттенхэм, ФК Манчестер Юнайтед, Фернандо Льоренте, Футбол, Чемпионат Англии, Новости футбола.
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