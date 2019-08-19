Экс-нападающий Ювентуса и Тоттенхэма может оказаться в МЮ

Бывший форвард "Тоттенхэма" Фернандо Льоренте продолжает искать новый клуб.
Как утверждает TEAMtalk, Льоренте имеет несколько вариантов продолжения карьеры, по информации источника, главной целью испанца является подписание контракта с "Манчестер Юнайтед". Ожидается, что 34-летний форвард в ближайшее время может подписать контракт с "красными".
В минувшем сезоне на счету испанца всего 1 гол и 4 результативные передачи в 19 матчах АПЛ.
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Помимо Тоттенхэма испанский форвард успел поиграть в АПЛ за Суонси. Также Фернандо Льоренте известен своими выступлениями за Ювентус, Севилью и Атлетик Бильбао.