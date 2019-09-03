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Защитник Зари - о шедевре в ворота Динамо: Это лучший гол в моей карьере

Защитник Зари - о шедевре в ворота Динамо: Это лучший гол в моей карьере
15:17 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Центральный защитник луганской Зари Жоэль Абу Ханна прокомментировал свой гол в ворота Динамо.

Защитник Жоэль Абу Ханна прокомментировал результат матча с Динамо (2:2) в 6-м туре УПЛ.

Немецкий центрбек отличился забитым голом на 82-й минуте поединка и принес луганчанам ничейный результат.

"Считаю, что мы провели отличную игру. Однако началось все не очень хорошо. Первый гол, который Динамо нам забило… Это ошибка центральных защитников, как понимаете, в том числе и моя. Я должен был быть рядом с тем игроком, но упустил его.

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Потом пропустили и второй мяч, но не опустили рук, остались сосредоточенными и продолжили бороться. Гол до перерыва помог нам психологически. Во втором тайме мы контролировали игру, забили мяч и могли даже выиграть.

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Я не знаю даже, что сказать о забитом голе. Непередаваемые чувства. Решился на непростой удар и, как оказалось, не зря. Я не забиваю очень много голов, поэтому могу сказать, что да, это мой лучший гол в карьере.

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У нас были все предпосылки для того, чтобы взять полноценные три очка. Хотя, учитывая то, что мы проигрывали 0:2 и смогли вырвать ничью с такой командой как Динамо… В любом случае, мы рады набранному очку", – рассказал Абу Ханна в интервью официальному сайту клуба.

В этом сезоне 21-летний игрок провел 10 матчей в футболке "черно-белых", отличившись одним голом.

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