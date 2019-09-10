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Украинские тхэквондисты взяли 5 медалей молодежного чемпионата Европы

Украинские тхэквондисты взяли 5 медалей молодежного чемпионата Европы
02:19 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Федерация тхэквондо Украины

Новости спорта:Украинцы очень успешно выступили на ЧЕ в Швеции.

В шведском городе Хельсинборг завершился молодежный чемпионат Европы по тхэквондо WT.

Представители Украины завоевали на этих соревнованиях 2 золотые и 3 бронзовые награды, сообщает пресс-служба Федерации тхэквондо Украины.

"Золото" в активе Константина Костеневича (весовая категория до 74 кг) и Андрея Гарбаря (до 87 кг), бронзовые медали привезут домой Владислав Ерко (до 74 кг), Виктория Собко (до 53 кг) и Мария Лабузова (до 62 кг)", - отмечается в сообщении.

Сборная Украины U-19 отправилась на ЧЕ по футзалу

По итогам чемпионата сборная Украины была третьей в общекомандных зачетах среди мужчин и женщин.

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Сборная Украины, Чемпионат Европы, Тхэквондо.
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