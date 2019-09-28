Cоломон рассказал, какая причина добавит игрокам Шахтера мотивацию в ЛЧ

Новости спорта:Матч Аталанта - Шахтер пройдет на легендарном Сан-Сиро, это мотивирует игроков Шахтера ещё больше.

Полузащитник Шахтера Манор Соломон поделился ожиданиями от матча с «Аталантой».

Аталанта – это действительно очень сильный оппонент, тем более «Шахтер» сыграет на выезде. Нам будет очень непросто, но мы отправимся в Милан с целью набрать три очка.

Тот факт, что матч состоится на Сан-Сиро, добавляет мне мотивации. Легендарный стадион.

Сыграть на такой арене – это замечательно. Но мы не должны беспокоиться касательно трибун Сан-Сиро либо чего-то еще. В Италии нужно сделать свою работу и одержать победу в этом поединке», – сказал Соломон.