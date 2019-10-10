Барселона и Реал поборются за ключевого футболиста Наполи

Новости спорта:Хавбек "Наполи" стал трансферной целью сразу двух испанских топ-клубов.

Мадридский «Реал» включился в борьбу за полузащитника итальянского «Наполи» Фабиана Руиса.

«Сливочные» включили 23-летнего хавбека в шорт-лист своих трансферных целей и рассматривают его в качестве альтернативы Полю Погба и Кристиану Эриксену.

За Руисом уже давно следит каталонская, которая «Барселона» серьезно намерена его подписать.

Отметим, что в прошлом сезоне Серии А Фабиан Руис провел 27 матчей, в которых забил 5 мячей. В этом сезоне в активе Фабиана 1 гол в 8 поединках.

Ранее сообщалось, что «Барселона» попытается приобрести Руиса летом 2020 года.