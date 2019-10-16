Барселона может подписать игрока Аякса по рекомендации Месси

Новости спорта:Защитник сборной Аргентины Николас Тальяфико может пополнить ряды Барселоны.

Нападающий каталонской Барселоны предложил руководству клуба своего партнера по сборной Аргентине. Об этом сообщает Don Balon.

Речь идет о Николасе Тальяфико, который ныне выступает за амстердамский Аякс.

Дело в том, что команда ищет замену основному левому защитнику Жорди Альбе. Месси считает, что Тальяфико сможет заменить испанца на долгосрочной перспективе.

Трансфер каталонцам может обойтись в 35 миллионов евро. Интерес к 27-летнему аргентинцу также проявляют Манчестер Юнайтед и Челси.

Напомним, ранее сообщалось, что Барселона может продать Коутинью и Ракитича из-за финансовых проблем.