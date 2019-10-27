Шедевральная "перестрелка": обзор матча Олимпик - Днепр-1 (Видео)

В Киеве на стадионе Динамо имени Лобановского состоялся поединок 12-го тура УПЛ между донецким Олимпиком и Днепром-1.
Обзор матча:
Олимпик — Днепр-1 3:2
Голы: Тейшейра, 11, Кравчук, 69, Вантух, 81 — Когут, 4, Назаренко, 71
Олимпик: Крынский — Е. Пасич (Джеффри, 77), Гришко, Лукьянчук, Вантух — Цымбалюк, Политыло — Ксенз, Кравчук, Тейшейра — Шахаб (Балашов, 62).
Днепр-1: Юрчук — Сафронов, Логинов, Лопыренок, Полевой — Кравченко (Вакулко, 46), Батагов (Назаренко, 67) — Булеца (Шаповал, 71), Коркишко, Когут — Супряга.