МЮ намерен продать одного из самых высокооплачиваемых игроков

Новости спорта:Чилийский форвард Алексис Санчес покинет Манчестер Юнайтед будущим летом.

«Манчестер Юнайтед» хочет продать 30-летнего чилийского левого вингера Алексиса Санчеса.

До конца текущего сезона Санчес будет защищать цвета миланского «Интера» на правах аренды, но «МанЮнайтед» на намерен возвращать игрока по ее завершении. «Красные дьяволы» рассмотрят все предложения о покупке футболиста.

В текущем сезоне Санчес провел за «Интер» 4 матча во всех турнирах, где забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Контракт Алексиса с английским клубом рассчитан до лета 2022-го года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €35 миллионов.