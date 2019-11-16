Маленькая девочка едва не вырубила Ибрагимовича (Видео)

Новости спорта:Шведский форвард Златан Ибрагимович до дрогнул при ударе юной тхэквондистки.

38-летний шведский нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович, который 1 января 2020 года станет свободным агентом, отдыхает после удачного сезона в МЛС.

Звездный швед в Instagram поделился со своими подписчиками видео, на котором он, стоя на месте, не дрогнул при ударе ногой в исполнении юной тхэквондистки.

Напомним, Ибрагимович провел за "Гэлакси" 53 матча, где забил 52 мяча и отдал 17 результативных передач.

Посмотреть эту публикацию в Instagram The Future part 2 @iamkamilahsalim #thesalims Публикация от Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic) 15 Ноя 2019 в 1:18 PST

Ранее Златан Ибрагимович выставил свои условия заинтересованным клубам.