Маленькая девочка едва не вырубила Ибрагимовича (Видео)

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14:57 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Шведский форвард Златан Ибрагимович до дрогнул при ударе юной тхэквондистки.

38-летний шведский нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович, который 1 января 2020 года станет свободным агентом, отдыхает после удачного сезона в МЛС.

Звездный швед в Instagram поделился со своими подписчиками видео, на котором он, стоя на месте, не дрогнул при ударе ногой в исполнении юной тхэквондистки.

Напомним, Ибрагимович провел за "Гэлакси" 53 матча, где забил 52 мяча и отдал 17 результативных передач.

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The Future part 2 @iamkamilahsalim #thesalims

Публикация от Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic)

Ранее Златан Ибрагимович выставил свои условия заинтересованным клубам.

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Златан Ибрагимович, Футбол, Видео, Новости футбола.
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