Маленькая девочка едва не вырубила Ибрагимовича (Видео)

38-летний шведский нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович, который 1 января 2020 года станет свободным агентом, отдыхает после удачного сезона в МЛС.
Звездный швед в Instagram поделился со своими подписчиками видео, на котором он, стоя на месте, не дрогнул при ударе ногой в исполнении юной тхэквондистки.
Напомним, Ибрагимович провел за "Гэлакси" 53 матча, где забил 52 мяча и отдал 17 результативных передач.
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Ранее Златан Ибрагимович выставил свои условия заинтересованным клубам.