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Форвард МЮ: В свое время я мог оказаться в Ман Сити или Ливерпуле

Форвард МЮ: В свое время я мог оказаться в Ман Сити или Ливерпуле
15:50 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Атакующий хавбек сборной Англии Джесси Лингард рассказал, как в свое время мог оказаться в Ман Сити или Ливерпуле.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард поделился мнением о том, как оказался в команде и как ему предстоял выбор из нескольких английских клубов.

«Только от меня зависело, какой клуб нужно было выбрать. Я посчитал, для меня лучше всего подойдёт «Юнайтед». Мной интересовались «Ливерпуль», «Эвертон», «Манчестер Сити» и, по-моему, «Крю Александра», но я чувствовал, что именно «Манчестер Юнайтед» – это мой дом. У меня даже есть фотография, на которой мне один год и там я в футболке «Юнайтед».

Я прошёл просмотр, когда мне было семь лет, а подписал контракт, когда мне было девять», – сообщил Лингард в эфире UTD Podcast.

Ман Сити - Шахтер: анонс матча Лиги чемпионов

Джесси Лингард принял участие в 10 матчах чемпионата Англии в этом сезоне и не отметился результативными действиями.

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ФК Манчестер Юнайтед, ФК Ливерпуль, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Джесси Лингард.
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