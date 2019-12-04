Карпаты расторгли контракт со звездным легионером

Новости спорта:Нападающий Карпат Мелвин Лоренцен покинул клуб.

Нападающий Карпат Мелвин Лоренцен покинул клуб, хотя присоединился к команде Санжара немец лишь в сентябре, сообщает сайт львовского клуба.

Карпаты и немецкий форвард расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Лоренцен провел лишь 4 матча в составе зелено-белых.

Немецкий футболист является воспитанником Вердера, играл за первую и вторую команду. Последние два сезона игрок провел в системе голландского АДО Ден Хааг, за который провел 43 матча и забил 3 гола.

Карпаты находятся на 11 месте турнирной таблицы УПЛ. У львовян 11 очков — столько же у последней Ворсклы.