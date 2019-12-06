"Учу английский": Аллегри готовится вернуться в работе

Новости спорта:Массимилиано Аллегри подтвердил, что до лета следующего года не собирается возвращаться к работе.

Бывший главный тренер Милана и Ювентуса Массимилиано Аллегри в интервью с ESPN подтвердил, что до лета следующего года не собирается возвращаться к работе.

«В июне. [Футбольный агент] Джованни Бранчини и я сразу приняли такое решение. После окончания работы с Ювентусом было решено взять годичный перерыв», — заявил Аллегри.

«Я был игроком в течение 18 лет и еще 16 — тренером. Взял паузу в нынешнем году после 34 лет в футболе. У меня есть возможность подумать, пообщаться с людьми и заняться вещами в личной жизни, которыми я увлечен, вроде театра или чтения книг».

Ранее сообщалось, что Аллегри не планирует возвращаться к работе до конца сезона в европейских чемпионатах, но может сделать исключение, если получит шанс возглавить Манчестер Юнайтед.

Итальянца также связывали с возможным назначением в Арсенал и Баварию, пока не назначивших постоянных тренеров после увольнений Унаи Эмери и Нико Ковача соответственно.

Аллегри шесть раз становился чемпионом Италии в качестве тренера (пять лет подряд — во главе Старой синьоры), а также дважды выводил Юве в финал Лиги чемпионов.