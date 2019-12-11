Фонсека хотел ослабить Шахтер

Новости спорта:Рома хотела подписать вингера «Шахтера» Манора Соломона.

Летом текущего года «Рома» хотела подписать вингера «Шахтера» Манора Соломона. Итальянский клуб предлагал за израильтянина 12 млн евро, однако «Шахтер» ответил отказом.

Видеть Соломона в «Роме» хотел лично главный тренер «Ромы» Пауло Фонсека, который в прошлом сезоне работал с Соломоном в «Шахтере».

Соломон перешел в «Шахтер» в январе текущего года из «Маккаби» Петах-Тиква. Согласно предположениям, сумма трансфера составила 6 млн евро.

В нынешнем сезоне на счету Соломона 3 гола и 2 ассиста в 17 матчах за «Шахтер» во всех турнирах.