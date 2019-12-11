Фонсека хотел ослабить Шахтер

Летом текущего года «Рома» хотела подписать вингера «Шахтера» Манора Соломона. Итальянский клуб предлагал за израильтянина 12 млн евро, однако «Шахтер» ответил отказом.
Видеть Соломона в «Роме» хотел лично главный тренер «Ромы» Пауло Фонсека, который в прошлом сезоне работал с Соломоном в «Шахтере».
Соломон перешел в «Шахтер» в январе текущего года из «Маккаби» Петах-Тиква. Согласно предположениям, сумма трансфера составила 6 млн евро.
В нынешнем сезоне на счету Соломона 3 гола и 2 ассиста в 17 матчах за «Шахтер» во всех турнирах.