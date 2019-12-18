Барселона - Реал: составы команд на перенесенный матч Примеры

Новости спорта:Барселона и Реал сегодня проведут перенесенную игру 10-го тура чемпионата Испании.

Стали известны стартовые составы "Барселоны" и мадридского "Реала" на перенесённый матч 10-го тура испанской Примеры. Встреча состоится сегодня, 18 декабря, на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне. Начало — в 21:00 (время киевское).

"Барселона": тер Штеген, Н. Семеду, Пике, Бускетс, Ленгле, С. Роберто, Альба, Ф. де Йонг, Суарес, Месси, Гризманн.

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Рамос, Варан, Кроос, Бензема, Бэйл, Каземиро, Вальверде, Иско, Менди.

"Барселона" набрала в 16 матчах 35 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Мадридский "Реал" (35) — на втором месте. В тройку лидеров соревнований входит также "Севилья", набравшая 31 очко в 17 матчах.