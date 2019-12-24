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"Динамовец" и "горняк" попали в символическую сборную перспективных игроков 2019

"Динамовец" и "горняк" попали в символическую сборную перспективных игроков 2019
14:08 Вт, 24 Декабрь 2019 Телеграф football.ua Фото: коллаж

Новости спорта:Миколенко и Бондарь вошли в символическую сборную молодых игроков 2019 года от Radio Marca.

Журналист издания Radio Marca Давид Фернандес опубликовал "идеальную команду из молодых игроков".

В нее вошли двое украинских защитников – Валерий Бондарь из Шахтера и Виталий Миколенко из Динамо.

Полностью команда выглядит так: Аарон Рэмсдейл (Борнмут) – Рис Джеймс (Челси), Диогу Кейруш (Мускрон), Виталий Миколенко (Динамо) – Дэниел Джеймс (Манчестер Юнайтед), Деклан Райс (Вест Хэм), Сандро Тонали (Брешия), Дониел Мален (ПСВ) – Жоау Фелиш (Атлетико), Эрлинг Холанд (РБ Зальцбург).

Динамо вернуло украинского форварда

Ранее президент "Динамо" Игорь Суркис заявил, что киевский клуб не собирается продавать Виталия Миколенко.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Новости спорта, Новости футбола, Валерий Бондар, Виталий Миколенко.
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