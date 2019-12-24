"Динамовец" и "горняк" попали в символическую сборную перспективных игроков 2019

Журналист издания Radio Marca Давид Фернандес опубликовал "идеальную команду из молодых игроков".
В нее вошли двое украинских защитников – Валерий Бондарь из Шахтера и Виталий Миколенко из Динамо.
Полностью команда выглядит так: Аарон Рэмсдейл (Борнмут) – Рис Джеймс (Челси), Диогу Кейруш (Мускрон), Виталий Миколенко (Динамо) – Дэниел Джеймс (Манчестер Юнайтед), Деклан Райс (Вест Хэм), Сандро Тонали (Брешия), Дониел Мален (ПСВ) – Жоау Фелиш (Атлетико), Эрлинг Холанд (РБ Зальцбург).
Ранее президент "Динамо" Игорь Суркис заявил, что киевский клуб не собирается продавать Виталия Миколенко.