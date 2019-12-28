Брайтон закончил 2019-й год успешной победой над Борнмутом

Новости спорта:«Брайтон» обыграл «Борнмут» благодаря голам Джаханбакша и Муя.

В матче 20-го тура чемпионата Англии «Брайтон энд Хоув Альбион» обыграл «Борнмут» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Брайтон энд Хоув на стадионе «Зе Амекс». Обслуживал матч Пол Тирни. Ему ассистировали судьи на линиях Дэниел Кук и Марк Перри.

Счёт был открыт в начале матча. На 3-й минуте автором забитого мяча стал Алиреза Джаханбакш, которому ассистировал Ниль Мопе. В конце матча преимущество хозяев увеличил Аарон Муй с передачи Леандро Троссарда.

«Брайтон энд Хоув Альбион», набрав 23 очка, поднялся на 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Борнмут» (20) — на 16-м месте.

Брайтон — Борнмут 2:0

Голы: Джаханбахш, 3, Муй, 79

Брайтон: Райан — Монтойя, Данк, Даффи, Берн — Проппер, Муй (Стивенс, 84), Биссума (Маррей, 89) — Джаханбахш (Альсате, 83), Троссард, Мопе

Борнмут: Рамздейл — Стейси, С. Кук, Мефам, Рико — Х. Уилсон (Фрэйзер, 62), Биллинг, Гослинг, Станислас (К. Уилсон, 62) — Соланке, Кинг (Л. Кук, 73)

Предупреждения: С. Кук, Биллинг