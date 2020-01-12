Почеттино рассказал веселую историю знакомства с Марадоной

Новости спорта:Диего Марадона угодил в скандал, стреляя в журналистов.

Бывший тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино вспомнил, как познакомился с легендой сборной Аргентины Диего Марадоной.

"Это было удивительно. Понимаете, в детстве его плакат висел на стене моей комнаты. А после того, когда он перешел в Ньюэллз, я оказался с ним рядом. Прекрасно помню свою первую ночь. Я лежал в кровати с выключенным светом, пытаясь уснуть. Не мог в это поверить, думая, что мне это все приснилось.

Мы приехали на предсезонный сбор в Мар-дель-Плата, где я жил в одной комнате с Диего. Как-то ночью он сказал мне, что идет смотреть баскетбол. Утром, когда я проснулся, его все еще не было в номере. Мы отправились на тренировку, потом был обед. Потом по телевизору увидели новость: "Марадона стрелял в журналистов в Буэнос-Айресе". Это было невероятно! Он находился в 400 километрах от того места, где были мы", - цитирует Почеттино Goal.

Напомним, Почеттино и Марадона играли за Ньюэллз Олд Бойз в начале 1990-х годов. В 1994 году Диего угодил в скандал из-за того, что напал с пневматическим ружьем на журналистов, которые пытались сделать репортаж возле его дома.