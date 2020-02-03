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Лукаку принес победу Интеру над Удинезе в Серии А (Фото, Видео)

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Лукаку принес победу Интеру над Удинезе в Серии А (Фото, Видео)
09:10 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Бельгиец достиг отметки в 20 голов в нынешнем сезоне.

Интер в 22-м туре чемпионата Италии обыграл Удинезе (2:0).

Победу нерадзурри принес дубль Ромелу Лукаку во втором тайме: бельгиец открыл счет на 64-й минуте точным ударом из района угла вратарской, а через семь минут поставил точку в матче с пенальти.

Таким образом, по итогам сегодняшнего матча на счету Ромелу 20 голов за Интер во всех турнирах нынешнего сезона.

Обзор матча:

Интер благодаря выездной победе сохранил трехочковое отставание от Ювентуса, который сегодня разгромил Фиорентину (3:0). Удинезе — 15-й.

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ФК Интер (Милан), ФК Удинезе, Серия А, Футбол, Новости футбола.
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