Арсенал легко вышел в 1/4 финала Кубка Англии, обыграв Портсмут (Фото, Видео)

Новости спорта:Лондонцы забили по голу в каждом тайме.

Арсенал обыграл Портсмут в 1/8 финала Кубка Англии (2:0). Лондонцы забили по голу в каждом тайме.

Счет открыл Сократис Папастатопулос в концовке первой половины. Грек лучше других сориентировался после прострела в штрафную хозяев во время затяжной атаки лондонцев.

Незадолго после перерыва Арсенал забил второй гол. Практически внес мяч в ворота форвард Эдвард Нкетиа.

На 16-й минуте матча травму получил полузащитник Арсенала Лукас Торрейра. Уругваец покинул поле на носилках.

Обзор матча:

Завтра продолжатся матчи Кубка Англии. Центральным противостоянием этой стадии станет игра между Челси и Ливерпулем. Начало встречи — 21:45 по Киеву.