Топ-клуб мира отказался от турне по Азии из-за коронавируса

Новости спорта:Боруссия принимает все меры предосторожности.

ортмундская «Боруссия» не отправится в азиатское турне, которое было запланировано на лето 2020 года, из-за коронавируса, сообщает Bild.

По информации источника, немецкая команда в ближайшее время не будет проводить открытые тренировки. Также футболистам дортмундской «Боруссии» временно запрещено раздавать автографы болельщикам.

Дортмундская «Боруссия» набрала 48 очков в 24 матчах и занимает третье место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Лидером соревнований в настоящий момент является мюнхенская «Бавария», набравшая 52 очка в 24 матчах. В тройку лидеров турнира также входит «РБ Лейпциг» (49).

Напомним, COVID-19 впервые был обнаружен в конце декабря 2019 года в Китае. С того момента вирус проник в более чем 50 стран мира. Зафиксировано более 90 тыс. заболевших, из них более 3000 скончались.