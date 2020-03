Джорджина Родригес подверглась критике за поход в магазин

Джорджина Родригес, невеста португальского нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, была замечена в магазине одежды торгового центра города Фуншал на острове Мадейра, хотя она должна была находиться в карантине из-за коронавируса, сообщает El Desmarque.

В связи с этим девушка подверглась критике со стороны болельщиков, которые обвинили её в халатном отношении к здоровью португальца. Ранее власти Португалии порекомендовали жителями оставаться дома и ходить в магазины только для приобретения самых необходимых вещей. Роналду и Родригес поддержали эту инициативу, но Джорджина оказалась в магазине вместе с охраной.

Напомним, ранее стало известно о заболевании, вызванном коронавирусом, двух игроков "Ювентуса" — защитника Даниэле Ругани и полузащитника Блеза Матюиди.

Прогулку Джорджины в магазин зафиксировали папарацци:

Georgina Rodriguez hits the shops as boyfriend Cristiano Ronaldo remains in self-isolationhttps://t.co/MEpeHETfKm pic.twitter.com/uJmU3KBTkq

— Daily Star (@dailystar) March 18, 2020