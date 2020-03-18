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Джорджина Родригес подверглась критике за поход в магазин

Джорджина Родригес подверглась критике за поход в магазин
21:00 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Джорджина Родригес сходила на шопинг во время карантина в Португалии.

Джорджина Родригес, невеста португальского нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, была замечена в магазине одежды торгового центра города Фуншал на острове Мадейра, хотя она должна была находиться в карантине из-за коронавируса, сообщает El Desmarque.

В связи с этим девушка подверглась критике со стороны болельщиков, которые обвинили её в халатном отношении к здоровью португальца. Ранее власти Португалии порекомендовали жителями оставаться дома и ходить в магазины только для приобретения самых необходимых вещей. Роналду и Родригес поддержали эту инициативу, но Джорджина оказалась в магазине вместе с охраной.

Напомним, ранее стало известно о заболевании, вызванном коронавирусом, двух игроков "Ювентуса" — защитника Даниэле Ругани и полузащитника Блеза Матюиди.

Прогулку Джорджины в магазин зафиксировали папарацци:

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Следить за ситуацией с коронавирусом в Украине и мире за 18 марта можно в этой статье.

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Все по теме:

Криштиану Роналду, ФК Ювентус, Футбол, Карантин, Новости футбола, Коронавирус, Джорджина Родригес.
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