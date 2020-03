"Все вместе мы сумеем пройти это испытание": Зараженный коронавирусом Матюиди обратился к болельщикам

Защитник туринского "Ювентуса" Блез Матюиди, который заразился коронавирусом, рассказал о своём состоянии.

"Я позитивен. Я позитивен, силён и с хорошим настроением. Я уверен, что мы все вместе сумеем пройти это испытание. Спасибо за ваши сообщения с поддержкой. Давайте оставаться дисциплинированными и сплочёнными.

Я уверен, мы сделаем это", — написал Матюиди в своём "твиттере".

Je suis positif.

Je suis positif, je suis fort, le moral est bon.

Je suis positif, nous ressortirons collectivement plus forts de cette épreuve.

Merci pour vos messages d’amitié et de soutien. Restons disciplinés et unis.

Je suis positif, nous allons le faire. pic.twitter.com/iEEf3SMmeV

— Blaise Matuidi (@MATUIDIBlaise) March 18, 2020