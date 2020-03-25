Месси присоединился к борьбе с пандемией COVID-19

Капитан испанского футбольного клуба "Барселона" аргентинец Лионель Месси пожертвовал миллион евро на инвестиции в медицинское оборудование, чтобы помочь в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19.
Об этом сообщает испанское издание Sport.es.
Часть суммы, пожертвованной Месси, пойдет в больницу клиник в Барселоне, а другая - в различные больницы в Аргентине, его родной стране.
Напомним:
Чемпионат Испании приостановлен в связи с распространением коронавируса.
На данный момент в Испании зафиксировано более 39 тысяч случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в Аргентине - 301 случай.
Криштиану Роналду со своим агентом Жорже Мендешем пожертвовали более миллиона евро больницам в Португалии.
По данным сайта Worldometers, по состоянию на утро 25 марта в мире зарегистрировали 422 945 случаев заражения коронавирусом, из которых 109 102 человека выздоровели и 18 907 человек умерли.
Инфицированный коронавирусом бывший генеральный секретарь НАТО и представитель испанского правительства Фелипе Гонсалеса 77-летний Франсиско Хавьер Солана де Мадариага с больничной койки призвал победить недуг коллективно.