Месси присоединился к борьбе с пандемией COVID-19

Новости спорта:Лидер Барселоны Лионель Месси инвестировал 1 миллион евро на борьбу с COVID-19 в Барселоне и Аргентине.

Капитан испанского футбольного клуба "Барселона" аргентинец Лионель Месси пожертвовал миллион евро на инвестиции в медицинское оборудование, чтобы помочь в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает испанское издание Sport.es.

Часть суммы, пожертвованной Месси, пойдет в больницу клиник в Барселоне, а другая - в различные больницы в Аргентине, его родной стране.

Напомним: