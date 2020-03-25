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Месси присоединился к борьбе с пандемией COVID-19

Месси присоединился к борьбе с пандемией COVID-19
08:36 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Instagram

Новости спорта:Лидер Барселоны Лионель Месси инвестировал 1 миллион евро на борьбу с COVID-19 в Барселоне и Аргентине.

Капитан испанского футбольного клуба "Барселона" аргентинец Лионель Месси пожертвовал миллион евро на инвестиции в медицинское оборудование, чтобы помочь в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает испанское издание Sport.es.

Часть суммы, пожертвованной Месси, пойдет в больницу клиник в Барселоне, а другая - в различные больницы в Аргентине, его родной стране.

Гвардиола пожертвовал 1 млн евро на борьбу с коронавирусом в Испании

Напомним: 

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Барселона, Лионель Месси, Коронавирус, Covid-19.
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