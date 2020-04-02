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Коринтианс может отказаться от покупки бразильца Динамо Сидклея

Коринтианс может отказаться от покупки бразильца Динамо Сидклея
13:49 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Футболист Сидклей может вернуться в расположение Динамо.

Бразилец Сидклей может вернуться в расположение киевского Динамо этим летом или в конце года. Об этом сообщает Gazeta Esportiva.

В январе 2020-го "бело-синие" отправили 26-летнего хавбека в аренду в Коринтианс за 600 тыс евро до конца календарного года. За это время футболист сыграл лишь четыре матча за "тимау" на официальном уровне и не получает должного доверия от тренерского штаба.

В связи с паузой в чемпионате из-за карантина, ситуация футболиста может усугубиться еще больше.

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Согласно арендному соглашению за Коринтиансом закреплена опция выкупа игрока, однако клуб раздумывает над тем, чтобы отказаться от футболиста. Контракт Сидклея с Динамо предусматривает сотрудничество до 2023 года.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, ФК Коринтианс, Новости футбола, Сидклей.
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