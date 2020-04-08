Барселона продает бразильца за 90 миллионов евро

Новости спорта:Каталонцы готовы отдать игрока в аренду, но только с обязательствами выкупа.

Барселона оценила своего полузащитника Филиппе Коутинью в 90 миллионов евро. Об этом сообщает Sport.es.

Каталонцы не будут снижать цену на бразильца, выступающего сейчас за Баварию, несмотря на кризис, вызванный коронавирусом. Кроме того, Барселона готова отдать игрока в аренду, но только с обязательным правом выкупа.

Контракт Коутинью с "сине-гранатовыми" рассчитан до 30 июня 2023 года.

В текущем сезоне бразилец принял участие в 22 матчах Бундеслиги, забив 8 голов и отметившись 6 голевыми передачами.