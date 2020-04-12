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Милан не будет продлевать Бонавентуру

Милан не будет продлевать Бонавентуру
20:33 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Полузащитник Джакомо Бонавентура летом покинет Милан.

После шести лет на Сан-Сиро Джакомо Бонавентура оказался не нужен Милану — сообщает Calciomercato.

Нынешний контракт Джакомо с Миланом истекает 30 июня 2020 года, и "дьяволы" не намерены его продлевать. Ранее сообщалось, что 30-летнего потенциального свободного агента хочет видеть в своем составе Лацио.

Экс-вингер национальной сборной Италии (14 матчей) выступал за Аталанту (135 матчей во всех турнирах, 24 гола), Пергокрему (аренда, 3, 1), Падову (аренда, 18, 1) и Милан (171, 34).

Ранее сообщалось, что Милан намерен сохранить Ребича и Романьоли.

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ФК Милан, Футбол, Новости футбола, Джакомо Бонавентура.
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