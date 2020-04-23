Чемпионат Румынии по футболу хотят доиграть в Турции

Новости спорта:Команды должны отправиться в Анталию, где закончат сезон без зрителей.

Румынские клубы решили доиграть сезон-2019/20 в турецкой Анталии, сообщает Gazeta Sporturilor.

В следующие две-три недели команды вылетят чартерными самолетами в Турцию, где проведут два месяца. Они возобновят тренировки в Анталии, где доиграют восемь оставшихся туров чемпионата.

Предполагается, что этот проект обойдется румынским клубам в два миллиона евро.

В Испании также рассматривали идею завершить сезон на острове, где футболисты жили бы обособленно от других, однако это предложение было отвергнуто игроками.