Футболист Вероны Дзакканьи сумел излечиться от коронавируса

Новости спорта:Маттиа Дзакканьи сдал отрицательный тест.

Официальный сайт Вероны сообщил о том, что полузащитник команды Маттиа Дзакканьи, который был болен коронавирусом, сумел преодолеть болезнь.

Напомним, хавбек сдал положительный тест на COVID-19 еще восьмого марта, но последнее тестирование подтвердило отрицательный результат.

В текущем сезоне Дзакканьи провел в футболке Вероны 24 поединка во всех турнирах, забив один гол и отдав семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что голкипер Аталанты Марко Спортьелло вновь сдал положительный тест на коронавирус.