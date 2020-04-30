"Будет что вспомнить": Милевский вышел в финал Кубка Беларуси

Новости спорта:Украинский форвард доволен выходом в финал Кубка Беларуси.

35-летний украинский форвард «Динамо-Брест» Артем Милевский прокомментировал выход своей команды в финал Кубка Беларуси. Во втором полуфинальном поединке «Динамо-Брест» на выезде проиграл солигорскому «Шахтеру» со счетом 2:4, но вышел в финал благодаря домашней победе со счетом 2:0.

«Будет что вспомнить, Серега! Еще один финал. И для меня, и для «Динамо-Брест». Возвращаемся в Брест», — написал Милевский в Instagram после матча.

Милевский вышел на поле в стартовом составе «Динамо-Брест» и был заменен на Шевченко на 54-й минуте встречи.