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Символическая сборная сезона чемпионата Франции по версии France Football

Символическая сборная сезона чемпионата Франции по версии France Football
17:25 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта:В сборную сезона попали пять игроков ПСЖ.

Издание France Football на своём сайте представило символическую сборную досрочно завершённого розыгрыша французской Лиги 1.

Сборная сезона Лиги 1: Предраг Райкович ("Реймс"), Амари Траоре ("Ренн"), Тьяго Силва ("ПСЖ"), Юнис Абдельхамид ("Реймс"), Крист-Эммануэль Мауасса ("Ренн"), Марко Верратти ("ПСЖ"), Эдуардо Камавинжа ("Ренн"), Анхель Ди Мария ("ПСЖ"), Неймар ("ПСЖ"), Килиан Мбаппе ("ПСЖ"), Виссам Бен-Йеддер ("Монако").

В чемпионате Франции было сыграно 28 туров. Согласно зафиксированной турнирной таблице Лиги 1 в Лигу чемпионов выйдут "ПСЖ", "Марсель" и "Ренн", в Лигу Европы — "Лилль" и "Реймс", вылетают "Амьен" и "Тулуза".

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ФК ПСЖ, Футбол, Лига 1, Новости футбола.
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