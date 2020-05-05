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Дороже Неймара: Мбаппе поставил условие ПСЖ

Дороже Неймара: Мбаппе поставил условие ПСЖ
17:23 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Французский нападающий хочет предусмотреть возможность ухода из команды.

Французский нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе готов остаться в ПСЖ летом, согласовав новый контракт, но лишь при условии, что в нем будет прописана клаусула, пишет AS.

Форвард хочет оставить себе возможность перебраться в другой европейский топ-клуб.

Источник уверяет, что сумма отступных должна превысить 222 миллиона евро, в которые парижанам обошелся Неймар.

В нынешнем сезоне 21-летний футболист забил 30 голов и сделал 17 ассистов в 33 играх за Пари Сен-Жермен во всех турнирах.

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Ранее сообщалось, что ПСЖ летом может продать Неймара или Мбаппе.

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Сборная Франции, ФК ПСЖ, Новости спорта, Килиан Мбаппе.
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