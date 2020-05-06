Украинский комментатор: Чемпионат Беларуси - это зло

Новости спорта:Украинский комментатор объяснил, почему не смотрит белорусское первенство.

Известный украинский комментатор Роберто Моралес рассказал о своем отношении к чемпионату Беларуси по футболу.

«Честно, немного посмотрел… Нет. Это — зло. Во-первых, неинтересно. На самом деле, можно смотреть любые чемпионаты. Когда весь футбол обвалился, нет желания обязательно посмотреть чемпионат Беларуси. Лучше посмотреть ретро. Чемпионат Никарагуа я тоже не смотрел. Точнее, посмотрел 15 минут — и достаточно.

Понаблюдать за Милевским? Это стоило делать, когда он был настоящим футболистом. А сейчас это медийная персона. Это Миля», — считает Моралес.