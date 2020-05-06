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Бакайоко хочет вернуться в Милан на постоянной основе

Бакайоко хочет вернуться в Милан на постоянной основе
18:30 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Хавбек намерен в будущее трансферное окно вновь надеть футболку россонери.

Как сообщает Calcio Mercato, полузащитник Челси Тьемуэ Бакайоко, который находится в аренде в Монако, определился, где хочет продолжить карьеру. 

По данным источника, французский футболист намерен вернуться в Милан на постоянной основе, цвета которого он защищал в прошлом сезоне на правах аренды.

Отмечается, что "монегаски" не готовы покупать контракт игрока у Челси, но рассматривают вариант с продлением пребывания Бакайоко в команде и на следующий сезон.

Тимо Вернер заинтересовал Челси и МЮ

Ранее сообщалось, что серьезным кандидатом на полузащитника остается Севилья, которая готова предложить "синим" 25-30 миллионов евро.

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ФК Милан, ФК Челси, Футбол, Новости футбола, Темуе Бакайоко.
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