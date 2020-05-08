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Джонджо Кенни: Если бы была опасность, в Германии точно не разрешили бы играть

Джонджо Кенни: Если бы была опасность, в Германии точно не разрешили бы играть
15:21 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Защитник Шальке Джонджо Кенни не может дождаться рестарта Бундеслиги.

Джонджо Кенни, арендованный Шальке у Эвертона, уверен, что возобновление чемпионата Германии не несет никакой опасности.

"Мы доверяем нашим врачам, мы соблюдаем все рекомендации, поэтому не вижу причин бояться, – цитирует защитника Sky Sports. – Если бы была какая- то опасность, то в Германии точно не разрешили бы играть. Так что, по крайней мере, в Шальке все счастливы, что чемпионат возобновится".

На 16 мая запланирован 26 тур первенства Бундеслиги, в котором Шальке отправится в Дортмунд на дерби против Боруссии.

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Футбол, Новости футбола, Джонджо Кенни.
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