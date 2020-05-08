Назван очередной претендент на Коутиньо

Новости спорта:Сороки; готовы тратить серьезные деньги на трансферном рынке.

Ньюкасл готов выложить за Филиппе Коутиньо 80 миллионов евро в ближайшее трансферное окно, сообщает Mundo Deportivo.

Такая щедрость "сорок" обусловлена тем, что вскоре команду должен приобрести шейх из Саудовской Аравии.

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В текущем сезоне Коутиньо выступает на правах аренды в Баварии, где провел 32 поединка, отличившись девятью голами и восемью ассистами.

Напомним, что с продажей Коутиньо Барселона сможет дополнительно сэкономить 20 миллионов евро.