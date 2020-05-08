Скачать
Пятница, 08.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Бывший тренер Мухаммеда Али умер от коронавируса
Бывший тренер Мухаммеда Али умер от коронавируса
Промоутер Усика жестко отреагировал на предложение Кремлева по Усику и Ломаченко
Промоутер Усика жестко отреагировал на предложение Кремлева по Усику и Ломаченко
Экс-игрок Металлиста заразился коронавирусом
Экс-игрок Металлиста заразился коронавирусом
Легенда аргентинского футбола умер после совершенного на него нападения
Легенда аргентинского футбола умер после совершенного на него нападения

Нападающий Реала сломал ногу

Нападающий Реала сломал ногу
18:02 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Нападающий Реала Лука Йович не сможет приступить к тренировкам вместе с командой.

Во время медицинского обследования, которое проходили все игроки Реала накануне возобновления тренировок, у Луки Йовича диагностировали перелом — сообщил официальный сайт клуба.

По информации медицинской службы Реала, у серба внесуставный перелом пяточной кости правой стопы. Возможные сроки восстановления станут известны после детального обследования.

Йович 4 мая вернулся в Мадрид из Сербии, где умудрился нарушить правила карантина и может попасть под суд.

Тем временем, все тесты на коронавирус у игроков и сотрудников Реала оказались отрицательными, и команда планирует начать тренировки 11 мая.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Реал, Футбол, Новости футбола, Лука Йович.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Отворачиваюсь, выбрасываю телефон": Шевченко о своем страшном видео
02 В России готовы предоставить Усику и Ломаченко гражданство
03 Шварценеггер сел на шпагат с сигарой во рту (Видео)
04 Фран Соль назвал лучшего футболиста Динамо в истории
05 Макгрегор согласился на бой с легендарным боксером
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь