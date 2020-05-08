Нападающий Реала сломал ногу

Новости спорта:Нападающий Реала Лука Йович не сможет приступить к тренировкам вместе с командой.

Во время медицинского обследования, которое проходили все игроки Реала накануне возобновления тренировок, у Луки Йовича диагностировали перелом — сообщил официальный сайт клуба.

По информации медицинской службы Реала, у серба внесуставный перелом пяточной кости правой стопы. Возможные сроки восстановления станут известны после детального обследования.

Йович 4 мая вернулся в Мадрид из Сербии, где умудрился нарушить правила карантина и может попасть под суд.

Тем временем, все тесты на коронавирус у игроков и сотрудников Реала оказались отрицательными, и команда планирует начать тренировки 11 мая.