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Рома подыскивает замену Смоллингу

Рома подыскивает замену Смоллингу
09:27 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Римляне занялись поисками игроков линии обороны.

Руководство Ромы занялось поисками альтернативных защитников, если не удастся договориться с Манчестер Юнайтед о выкупе Криса Смоллинга, сообщает Corriere dello Sport.

По данным источника, римляне рассматривают вариант с центрбеком Ливерпуля Деяном Ловреном и защитником Барселоны Жаном-Клером Тодибо, который в текущем сезоне защищает цвета Шальке.

Отмечается, что мерсисайды готовы отпустить хорватского футболиста на постоянной основе, а каталонцы могут отдать Тодибо в аренду на следующий сезон.

Рома следит за ситуацией с Коваленко

Ранее главный тренер Ромы Паулу Фонсека подтвердил, что Смоллинг хотел бы остаться в стане "джаллоросси".

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ФК Рома, Крис Смоллинг, Футбол, Новости футбола.
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