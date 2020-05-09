Венесуэльский хавбек Гранады заразился коронавирусом

Новости спорта:У хавбека Гранады Эрреры обнаружили коронавирус.

Полузащитник Гранады Янгель Эррера заболел коронавирусом, информирует издание AS.

В среду, 6 мая, венесуэльский хавбек прошел обязательное тестирование перед возвращением к тренировкам, и его проба оказалась положительной.

У 22-летнего игрока болезнь проходит без симптомов, однако ему все равно придется находиться в условиях самоизоляции.

Эррера перешел в Гранаду прошлым летом на правах аренды из Ман Сити. В текущем сезоне 22-летний игрок провел 26 поединков в футболке "красно-белых", отличившись двумя голами и двумя ассистами.