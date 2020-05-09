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Венесуэльский хавбек Гранады заразился коронавирусом

Венесуэльский хавбек Гранады заразился коронавирусом
20:16 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:У хавбека Гранады Эрреры обнаружили коронавирус.

Полузащитник Гранады Янгель Эррера заболел коронавирусом, информирует издание AS.

В среду, 6 мая, венесуэльский хавбек прошел обязательное тестирование перед возвращением к тренировкам, и его проба оказалась положительной.

У 22-летнего игрока болезнь проходит без симптомов, однако ему все равно придется находиться в условиях самоизоляции.

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Эррера перешел в Гранаду прошлым летом на правах аренды из Ман Сити. В текущем сезоне 22-летний игрок провел 26 поединков в футболке "красно-белых", отличившись двумя голами и двумя ассистами.

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Футбол, Коронавирус, Covid-19, Янгель Эррера.
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