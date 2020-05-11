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Игрок Бенфики заразился коронавирусом

Игрок Бенфики заразился коронавирусом
15:37 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости спорта:Футболист португальской "Бенфики" Тавареш заразился коронавирусом.

Хавбек португальской футбольной команды "Бенфика" Давид Тавареш сдал позитивный тест на коронавирус.

Об этом сообщает пресс-служба лиссабонского клуба.

Всего 21-летний футболист сдал два теста, каждый из которых показал у него наличие заболевания. Тавареш немедленно был отправлен на карантин. Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное.

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Напомним, в нынешнем сезоне "Бенфика" в чемпионате Португалии пока идет на втором месте в турнирной таблица. В 1/16 финала Лиги Европы лиссабонский клуб по сумме двух матчей проиграл донецкому "Шахтеру" - 1:2 и 3:3.

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ФК Бенфика, Карантин, Коронавирус, Давид Тавареш.
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