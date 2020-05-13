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Байер установил цену на Хаверца в €100 млн евро

Байер установил цену на Хаверца в €100 млн евро
20:47 Сегодня Телеграф sportarena

Новости спорта:Игроком интересуется Бавария.

Байер, несмотря на кризис, вызванный пандемией коронавируса, не намерен снижать цену на полузащитника Кая Хаверца. Руководство клуба уже сообщило игроку сборной Германии о своем решении.

Фармацевты хотят получить за трансфер Хаверца минимум 100 миллионов евро. Полузащитником интересуются Бавария, ПСЖ и Ливерпуль, но маловероятно, что в сложившейся ситуации европейские гранды согласятся заплатить такую сумму за игрока.

Ранее сообщалось, что Хаверц хочет продолжить карьеру в Баварии. Мюнхенцы уже предложили полузащитнику пятилетний контракт с зарплатой восемь миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне 20-летний Хаверц провел 34 матча за Байер во всех турнирах, отметившись 10 голами и 8 результативными передачами. Контракт полузащитника с Фармацевтами истекает в июне 2022 года.

Черноморец снижает зарплаты футболистам

Бавария возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, Байер идет на пятой позиции. Чемпионат Германии возобновится 16 мая.

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ФК Бавария, ФК Байер, Футбол, Новости футбола, Кай Хаверц.
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