Байер установил цену на Хаверца в €100 млн евро

Новости спорта:Игроком интересуется Бавария.

Байер, несмотря на кризис, вызванный пандемией коронавируса, не намерен снижать цену на полузащитника Кая Хаверца. Руководство клуба уже сообщило игроку сборной Германии о своем решении.

Фармацевты хотят получить за трансфер Хаверца минимум 100 миллионов евро. Полузащитником интересуются Бавария, ПСЖ и Ливерпуль, но маловероятно, что в сложившейся ситуации европейские гранды согласятся заплатить такую сумму за игрока.

Ранее сообщалось, что Хаверц хочет продолжить карьеру в Баварии. Мюнхенцы уже предложили полузащитнику пятилетний контракт с зарплатой восемь миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне 20-летний Хаверц провел 34 матча за Байер во всех турнирах, отметившись 10 голами и 8 результативными передачами. Контракт полузащитника с Фармацевтами истекает в июне 2022 года.

Бавария возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, Байер идет на пятой позиции. Чемпионат Германии возобновится 16 мая.