У футболистов Александрии не обнаружили коронавируса

Новости спорта:Футболисты "Александрии" сдали отрицательные тесты на COVID-19.

Игроки футбольного клуба "Александрия" сдали тесты на коронавирус - все они оказались отрицательными, что позволило команде вернуться к тренировкам.

Как сообщает Twitter "Александрии", пока футболисты команды занимаются в группах по 6 человек, тем самым соблюдая правила социального дистанцирования.

Ранее тесты на коронавирус сдали члены тренерского штаба клуба во главе с Владимиром Шараном, заразившихся также не оказалось.

"Александрия" ушла на вынужденный перерыв из-за пандемии COVID-19 на пятом месте турнирной таблицы Премьер-лиги.