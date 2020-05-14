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У футболистов Александрии не обнаружили коронавируса

У футболистов Александрии не обнаружили коронавируса
13:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: fco.com.ua

Новости спорта:Футболисты "Александрии" сдали отрицательные тесты на COVID-19.

Игроки футбольного клуба "Александрия" сдали тесты на коронавирус - все они оказались отрицательными, что позволило команде вернуться к тренировкам.

Как сообщает Twitter "Александрии", пока футболисты команды занимаются в группах по 6 человек, тем самым соблюдая правила социального дистанцирования.

Ранее тесты на коронавирус сдали члены тренерского штаба клуба во главе с Владимиром Шараном, заразившихся также не оказалось.

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"Александрия" ушла на вынужденный перерыв из-за пандемии COVID-19 на пятом месте турнирной таблицы Премьер-лиги.

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ФК Александрия, УПЛ, Карантин, Коронавирус, Covid-19.
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