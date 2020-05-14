Футболисты Мариуполя сдали тесты на коронавирус

Новости спорта:Результаты будут известны в пятницу-субботу.

Сегодня, 14 мая, футболисты, тренерский штаб и технический персонал Мариуполя прошли тестирование на коронавирус. Все они сдали образцы материала для ПЦР-тестов.

Результаты тестов станут известны в пятницу-субботу. Тестирование проводили медики из Киева, которые ранее провели тестирование у Шахтера и СК Днепр-1.

Ранее отрицательные тесты на коронавирус сдали футболисты Динамо, Десны и Колоса.

Клубы Favbet Лиги проголосовали за возобновление сезона с 30 мая. Мариуполь идет на втором месте нижней шестерки чемпионата Украины.