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Тренеру сборной Германии запретят посещать матчи Бундеслиги

Тренеру сборной Германии запретят посещать матчи Бундеслиги
17:09 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Йоахим Лев не сможет смотреть матчи вживую

Уже в эту субботу, 16 мая, возобновится сезон в немецкой Бундеслиге.

При этом матчи будут проходить без зрителей на трибунах. Количество людей, которые смогут присутствовать на матче, будет ограничено.

На матчах смогут присутствовать только представители клубов, лиги и сотрудники телевидения.

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В число лиц, которым разрешено присутствовать на матчах, не будет входить главный тренер сборной Германии Йоахим Лев. Таким образом, наставник Бундестима не сможет вживую просматривать своих подопечных до конца нынешнего сезона.

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Все по теме:

Сборная Германии, Йоахим Лев, Бундеслига, Футбол, Новости футбола.
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