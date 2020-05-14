Манчестер Юнайтед нашел альтернативу Санчо

Новости спорта:Англичане нашли запасной вариант вингеру.

Руководство Манчестер Юнайтед рассматривает разные варианты на случай, если в будущее трансферное окно не удастся приобрести вингера Боруссии Д Джейдона Санчо, сообщает Manchester Evening News.

По данным источника, основной альтернативой "манкунианцы" видят в валлийском атакующем полузащитнике Шальке Рабби Матондо.

Отмечается, что игрок "кобальтовых" обойдется в несколько раз дешевле Санчо. Тем не менее, в текущем сезоне Бундеслиги Матондо забил всего один гол в восьми поединках.

Ранее сообщалось, что Боруссия Д и вовсе не намерена отпускать английского футболиста в ближайшее межсезонье.