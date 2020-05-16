Жардим может заменить Виллаша-Боаша в Марселе

Марсель готовится к уходу главного тренера Андре Виллаша-Боаша и занялся поисками кандидатов на его место.
Как сообщает издание L’Équipe, "бело-голубые" заинтересованы в приглашении бывшего тренера Монако Леонарду Жардима. Также в шорт-листе клуба находится нынешний наставник Лилля Кристоф Гальтье.
У Виллаша-Боаша возникли разногласия с президентом клуба Жаком-Анри Эйро, из-за чего португалец может покинуть свой пост.
Ранее сообщалось, что бывший директор Манчестер Сити Гарри Кук может стать президентом Марселя.