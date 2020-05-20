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Игрок Тоттенхэма "похвастался" третьим нарушением карантина

Игрок Тоттенхэма "похвастался" третьим нарушением карантина
16:59 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Защитник Серж Орье не только нарушил предписания правительства, но и выложил доказательства этого в Инстаграм.

Тоттенхэм расследует поведение правого защитника Сержа Орье, который, скорее всего, снова нарушил карантин, сообщает ВВС.

В этот раз 27-летний ивуариец воспользовался услугами парикмахера, после чего выложил фотографию в соцсеть – ни масок, ни соблюдения социальной дистанции нет. Согласно указу правительства Великобритании, парикмахерские откроются в лучшем случае четвертого июля. При этом мастерам запрещено принимать клиентов на дому.

До этого Орье дважды попадал в скандалы с нарушением карантина: сначала пробежался с другом, а позже – с Мусса Сиссоко. В обоих случаях это было запрещено. В случае с Сиссоко оба футболисты сделали взнос в пользу здравоохранительной системы, а также извинились.

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В ближайшее трансферное окно Орье может покинуть Тоттенхэм. СМИ утверждают, что "шпоры" ведут переговоры об его обмене на Алекса Сандро в Ювентус.

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Футбол, Новости футбола, Серж Орье.
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