В Украине с 22 мая разрешены спортивные мероприятия до 50 человек

Новости спорта:Мероприятия с большим количеством участников потребуют согласования с Кабмином.

Кабинет министров Украины посредством своего официального сайта объявил об ослаблении карантина, начиная с 22 мая.

Среди прочих мер, с 22 мая разрешается проведение спортивных мероприятий численностью до 50 человек. В случае, если общее количество участников будет превышать это число (учитывая тренерский штабы, арбитров, медицинский персонал и прочих), нужно будет получать разрешение от министерства здравоохранения.

На данный момент продолжаются дискуссии о том, следует ли возобновлять сезон в Первой лиге. Последним по данному вопросу высказался Металлист 1925, который всецело поддерживает идею доигровки.